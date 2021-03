Am Spieltag: Positiver Coronatest im DFB-Team

In der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gibt es am Spieltag einen Coronafall.

In der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gibt es am Spieltag einen Coronafall. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag mitteilte, fiel ein Test eines Spielers positiv aus. Der Name wurde nicht genannt, der symptomfreie Profi wurde umgehend isoliert.