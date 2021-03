Dota2: Neueinsteiger haben es nun so einfach wie nie

Die "New Player Experience" in Dota2 führt neue Inhalte für Einsteiger und Rückkehrer ein. Mit dem Release von "DOTA: Dragon's Blood" werden viele Spieler erwartet.

Dota2: New Player Experience

Spielmodus für Anfänger: In diesem neuen Spielmodus ist die Komplexität von Dota2 heruntergefahren. Es gibt nur eine Handvoll von wählbaren Helden, wodurch neue Spieler nicht immer wieder auf Helden treffen, die sie noch nie zuvor gesehen haben. Außerdem kann das Match jederzeit verlassen werden, damit man in kurzer Zeit so viele Helden ausprobieren kann, wie man möchte. Leaver werden durch Bots ersetzt, die sich extra an neue Spieler richten und auch gröbere Fehler verzeihen.