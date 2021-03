Rocket League Sideswipe - Autoball für unterwegs

Nach dem ursprünglichen Release von Rocket League im Jahr 2015 ist eine Menge passiert. Eine nach wie vor wachsende eSports-Szene hat sich entwickelt und begeistert mittlerweile Woche für Woche zehntausende Fans. Nun will Psyonix die Autoball-Action auf eine andere Ebene bringen.

Fürs Smartphone: Rocket League Sideswipe

Sideswipe eSports?

Aktuell läuft ein befristeter Alpha-Test in Australien und Neuseeland. Weitere Beta-Regionen und Zeiträume will der Publisher in den kommenden Monaten bekanntgeben. Außerdem soll es noch mehr Informationen zu den Inhalten und Features geben.