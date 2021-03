Real Madrid: Macht Zinédine Zidane den Weg frei für Joachim Löw?

Der CHECK24 Doppelpass am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Zidane als Nationaltrainer Frankreichs gehandelt

So sprach sich kürzlich Noël Le Graët, Präsident des französischen Verbandes für den 108-fachen Nationalspieler aus. "Wenn Didier geht und ich noch hier bin, wäre die erste Person, die ich sehen würde, Zidane", stellte der Verantwortliche klar. Deschamps Vertrag als Nationalcoach läuft allerdings erst 2022 aus.

Folgt Zidane auf Pirlo bei Juventus?

Löw will wieder als Vereinstrainer arbeiten - bei Real?

Sollte Zidane wirklich gehen, braucht Real selbstverständlich einen Nachfolger - und schon bringt die spanische Zeitung AS den nach der EM scheidenden Bundestrainer Joachim Löw mit einem Engagement bei den Madrilenen in Verbindung. Kurz nach seinem Rücktritt hatte er bei SPORT1 bestätigt, in Zukunft wieder als Vereinstrainer arbeiten zu wollen.