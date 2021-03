Bundesliga: Als der FC Bayern Geschichte schrieb, aber Weißbier fehlte

An einem kalten Frühlingtag im März 2014 schreibt der FC Bayern Bundesliga-Geschichte. Die Meisterfeier wird für immer in Erinnerung bleiben.

Nach dem traditionellen "HUMBA-Fangesang" springen die Spieler aufeinander zu, freudestrahlend und voller Euphorie liegen sich alle in den Armen und können nicht fassen, was sie heute geschafft haben.

An jenem 25. März 2014 schrieb der FC Bayern Geschichte. Mit dem 3:1 Sieg gegen Hertha BSC sicherten sich die Münchner bereits am 27. Spieltag vorzeitig die Meisterschaft. Keiner anderen Mannschaft in der Geschichte der Bundesliga gelang dies jemals so früh.