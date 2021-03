Auftakt der U21-EM beschert ProSieben gute Quote

Der Auftaktsieg der deutschen U21-Nationalmannschaft bei der EM in Ungarn und Slowenien hat ProSieben eine gute Quote beschert. Insgesamt 2,38 Millionen Zuschauer sahen am Mittwoch das 3:0 (0:0) gegen Co-Gastgeber Ungarn. Das entspricht einem Marktanteil von 8,6 Prozent.