FC Bayern: Uli Hoeneß lobt Robert Lewandowski

Der Stürmer des FC Bayern ist mit 35 Bundesligatreffern auf dem besten Weg, den Rekord von Gerd Müller (40 Tore in der Saison 71/72) knacken.

"Ich habe lange gedacht, dass Gerds Rekord niemals fallen kann. Aber so, wie Robert in dieser Saison und speziell in den letzten Wochen spielt, könnte es durchaus sein, dass Robert es schafft", sagte Hoeneß der dpa.