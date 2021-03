Henrichs hofft noch auf EM-Teilnahme

Henrichs (5 Länderspiele) ist von Ligue-1-Klub AS Monaco zunächst bis zum Saisonende an den Bundesligisten RB Leipzig ausgeliehen, bei dem er wegen einer Knieverletzung von November bis März fehlte. "Es ist auf jeden Fall mein Ziel, in Leipzig zu bleiben", sagte der 24-Jährige: "In der Zeit, in der ich hier bin, habe ich gesehen, was in dem Verein steckt und wie viel Potenzial noch vorhanden ist."