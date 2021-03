Eric Maxim Choupo-Moting vom FC Bayern: Kamerun mit neuen Vorwürfen

Eric Maxim Choupo-Moting fehlt bei der kamerunischen Nationalmannschaft. Der Verband wehrt sich gegen Vorwürfe wegen einer Einladung an eine falsche Adresse.

Der Stürmer des FC Bayern München weilt aktuell in München und nicht bei der kamerunischen Nationalmannschaft zur WM-Qualifikation. Warum das ist, darüber gibt es widersprüchliche Aussagen und Berichte ( WM-Qualifikation: Ergebnisse und Spielplan ).

Choupo-Moting fehlt bei Kamerun

Der Vater und Manager des Bayern-Stars, Camille Just Choupo-Moting, dementierte daraufhin.

"Ich wurde vom Verband kontaktiert, um herauszufinden, was los war. Ich habe den FC Bayern kontaktiert und sie haben mir bestätigt, dass sie die Einladung nicht erhalten haben", zitierte ihn die afrikanische Plattform Naja TV.

Der CHECK24 Doppelpass am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Mail an falsche Adresse? Kamerun reagiert

Demnach hätten sie "die Einladung an eine falsche E-Mail-Adresse geschickt und es erst am Montag bemerkt. Das ist ein Mangel an Professionalität."