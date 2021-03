NHL: Sturm schießt Minnesota zum Sieg

Frankfurt am Main (SID) - Eishockeyprofi Nico Sturm hat die Minnesota Wild in der nordamerikanischen Profiliga NHL zum Sieg geschossen. Sturm stellte durch sein viertes Saisontor (28.) den Endstand beim 3:2 gegen die Anaheim Ducks her. Durch den zehnten Heimsieg in Folge festige Minnesota seinen dritten Platz im Westen.