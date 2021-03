Kanadische MLS-Teams spielen in den USA

Die MLS startet am 16. April © AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/ALEX MENENDEZ

Los Angeles (SID) - Die drei kanadischen Teams aus der Major League Soccer (MLS) bestreiten ihre Spiele in der neuen Saison vorerst in den USA. Wegen der Corona-bedingten Reisebeschränkungen ziehen die Klubs CF Montreal, Toronto FC und Vancouver Whitecaps um. Die Spielzeit beginnt am 16. April.