NBA: Dallas Mavericks siegen bei Timberwolves trotz schwachem Doncic

Die Dallas Mavericks bleiben in der Western Conference im Playoff-Rennen. (Alles Wichtige zur NBA)

Mit dem lockeren 128:108 bei den Minnesota Timberwolves feierten die Texaner ihren zweiten Sieg in Folge. In der West-Tabelle liegen sie mit 23 Siegen und 19 Niederlagen auf Platz sieben.

Doncic kommt nur auf 15 Punkte

Der Slowene, der in den drei Spielen zuvor im Schnitt 39 Punkten auflegte, kam lediglich auf 15 Punkte, 4 Rebounds und 4 Assists. Nach der ersten Halbzeit hatte er nur magere fünf Punkte auf seinem Konto, traf zwei seiner neun Wurfversuche.

Erst in der zweiten Halbzeit trat er wieder häufiger als Scorer in Erscheinung und hatte seinen Anteil daran, dass die Mavs in eimem starken dritten Viertel (32:18) die Weichen auf Sieg stellten.