Ridle Baku: Löst er das Kimmich-Problem in der Nationalmannschaft?

Sich selbst wollte Ridle Baku gar nicht so sehr in den Fokus rücken.

Dabei hätte der Flügelflitzer allen Grund dazu gehabt. Mit einer präzisen Flanke bereitete Baku zunächst das Führungstor durch Lukas Nmecha vor, ehe er zwei Mal in bester Stürmer-Manier abstaubte und damit der deutschen U21-Nationalmannschaft bei der U21-EM den 3:0-Auftaktsieg gegen Ungarn sicherte.

"Ich bin froh, dass ich mit meinen zwei Toren und dem Assist der Mannschaft helfen konnte", sagte Baku nach dem 3:0-Sieg gegen Ungarn auf SPORT1 -Nachfrage. "Ich will einfach da weitermachen und erfolgreich mit der Mannschaft sein."

Schnappt sich Joachim Löw Ridle Baku?

Die Besonderheit der Junioren-Endrunde besteht schließlich darin, dass in diesen Tagen nur die drei Vorrundenpartien stattfinden. Am Samstag gegen Niederlande dürfte Baku ebenso gesetzt sein, wie am nächsten Dienstag gegen Rumänien. Und dann?