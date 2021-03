Weltmeister Frankreich, Niederlande und Kroatien patzen - Haaland mit klarer Botschaft

Holland ist schon wieder in Not, und auch Titelverteidiger Frankreich sowie "Vize" Kroatien rieben sich verwundert die Augen.

Holland ist schon wieder in Not, und auch Titelverteidiger Frankreich sowie "Vize" Kroatien rieben sich verwundert die Augen. Beim Tag der Außenseiter zum Auftakt der Qualifikation für die WM 2022 mit Favoritensiegen von Europameister Portugal und Belgien hatten Erling Haaland und Norwegen den stärksten Auftritt - obwohl der Wunderknabe gegen Fußball-Zwerg Gibraltar leer ausging. Haaland und Co. setzten beim 3:0 (2:0) ein Zeichen - und schickten eine klare Botschaft an den umstrittenen WM-Gastgeber Katar.