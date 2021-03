WM-Qualifikation: Frankreich patzt gegen Ukraine, Belgien schlägt Wales

Der Weltmeister lässt zum Start in die WM-Qualifikation überraschend Punkte gegen die Ukraine liegen - trotz eines sehenswerten Treffers von Antoine Griezmann.

Die Niederlande sind schon wieder in Not, und auch Titelverteidiger Frankreich sowie "Vize" Kroatien rieben sich verwundert die Augen.

Beim Tag der Außenseiter zum Auftakt der Qualifikation für die WM 2022 mit Favoritensiegen von Europameister Portugal und Belgien hatten Erling Haaland und Norwegen den stärksten Auftritt - obwohl der Wunderknabe gegen Fußball-Zwerg Gibraltar leer ausging. Haaland und Co. setzten beim 3:0 (2:0) ein Zeichen - und schickten eine klare Botschaft an den umstrittenen WM-Gastgeber Katar.

"Menschenrechte - auf und neben dem Platz", stand auf den weißen T-Shirts, die der Dortmunder, Leipzigs Alexander Sörloth (1:0/19.) und Co. vor dem Anpfiff präsentierten. Mit dem ungefährdeten Starterfolg übernahmen die Wikinger die Tabellenführung in ihrer Gruppe G vor der Türkei.

Eigentor kostet Frankreich den Sieg

Auch Frankreich erlaubte sich beim 1:1 (1:0) gegen die Ukraine in Gruppe D einen unerwarteten Fehlstart in die Mission Titelverteidigung bei der Endrunde im Wüstenstaat (21. November bis 18. Dezember 2022). Presnel Kimpembe (57.) glich unglücklich per Eigentor nach dem traumhaften Führungstreffer von Antoine Griezmann (19.) aus.