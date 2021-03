Darts: Team-WM kehrt nach Deutschland zurück

Der World Cup of Darts, die Team-WM der Professional Darts Corporation (PDC), kehrt nach einjähriger Abwesenheit nach Deutschland zurück.

Wie die PDC am Mittwoch bekannt gab, wird das Event vom 9. bis 12. September in Jena ausgetragen. Das Turnier ist im Tour-Kalender beispiellos, da die Spieler nicht alleine, sondern in Teams ihre Nationen vertreten.