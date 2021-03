Saisonabbruch in Regionalliga Nordost - Viktoria Berlin vor Aufstieg

Die seit November unterbrochene Saison in der Regionalliga Nordost wird aller Voraussicht nach nicht mehr fortgesetzt.

Die seit November unterbrochene Saison in der Regionalliga Nordost wird aller Voraussicht nach nicht mehr fortgesetzt. Das teilte der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) am Mittwochabend nach einer Videokonferenz mit Vertretern aller Klubs der Nordost-Staffel mit. Demnach soll Tabellenführer Viktoria Berlin zum Meister erklärt werden und in die 3. Liga aufsteigen.