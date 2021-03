Youssoufa Moukoko vom BVB verpasst angeschlagen U21-EM-Auftakt

Ganz viel Herz! So präsentiert die U21 Moukoko und Co.

Großkreutz bedauert Moukoko-Ausfall

"Ich kenne ihn auch persönlich. Er ist ein guter Junge, der viel Potenzial hat und der schon viel mitgemacht hat, weil er oft in der Presse stand. Es ist schade, dass er sich verletzt hat", sagte Großkreutz in der Halbzeitpause. "Er ist menschlich top, schüchtern, will die Aufmerksamkeit gar nicht haben. Er ist einfach ein feiner Junge. Ich gönne es ihm, dass er so weitermacht. Ich hoffe, wir sehen ihn noch."