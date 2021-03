WWE NXT: Shawn Michaels stellt Titelmatch auf den Kopf

Shawn Michaels verfügt ein Leitermatch

Der Ire Devlin - an diesem Abend siegreich gegen den Japaner KUSHIDA - hatte sich den Titel zu Beginn des vergangenen Jahres geholt, konnte ihn dann jedoch wegen der Pandemie lange nicht in den USA verteidigen. In der Zwischenzeit wurde der Titel dort neu vergeben und von Escobar gewonnen. Die Frage, wer nun der wahre Champion ist, wird nun bei TakeOver: Stand and Deliver geklärt, einem zweitägigen NXT-Special in der Woche vor WrestleMania 37.