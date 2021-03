Von Tonaufnahme überführt: NHL wirft Schiedsrichter für immer raus

Tim Peel war seit 1999 Schiedsrichter in der NHL © GETTY IMAGES/AFP/SID/ETHAN MILLER

Eine Tonaufnahme hat Schiedsrichter Tim Peel in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL seinen Job gekostet.

New York (SID) - Eine Tonaufnahme hat Schiedsrichter Tim Peel in der NHL seinen Job gekostet. Nach einem mitgeschnittenen Kommentar des 53-Jährigen während des Spiels zwischen den Nashville Predators und den Detroit Red Wings um Nationaltorhüter Thomas Greiss in der Nacht zu Mittwoch (2:0) verbannte die Liga den Unparteiischen auf Lebenszeit.