DFB: So stehen die EM-Chancen von Löws Nicht-Nominierten

Fast geräuschlos hat er für die kommenden drei WM-Quali-Spiele langjährige Nationalspieler nicht nominiert, obwohl sie in fittem Zustand und trotz Formkrise nahezu regelmäßig vom Bundestrainer beachtet wurden - unter ihnen die Dortmunder Julian Brandt und Marco Reus sowie die Pariser Julian Draxler und Thilo Kehrer.

Muss Thomas Müller trotz starker Saison zittern?

Klar ist: Kommt nichts mehr dazwischen, wird der aktuelle Kader, den Löw in Bukarest vor Ort hat, auch größtenteils bei der EM vertreten sein ( WM-Qualifikation: Rumänien - Deutschland, heute ab 20.45 Uhr im LIVETICKER ).

Was aber ist mit den anderen, teils sehr prominenten Akteuren, die nicht nominiert worden sind? SPORT1 blickt auf ihre EM-Chancen.

Robin Koch (24 Jahre/7 Länderspiele):

Thomas Müller (31/100):

Sportlich wie menschlich hat der Ur-Bayer alle Argumente auf seiner Seite. Fällt ein Leistungsträger in der Offensive aus, ist er sicher dabei. Ansonsten muss er zittern - trotz seiner überragenden Saison.

Julian Draxler (27/56):

Draxler ist sein prominentestes Kader-Opfer, die Nicht-Nominierung wurmt ihn . Denn der Bundestrainer schenkte Draxler immer das Vertrauen, machte ihn sogar zwischenzeitlich zum Kapitän. Draxler hat seine EM-Nominierung mit starken Leistungen selbst in der Hand. Kommt er in Topform, nimmt ihn Löw mit.

Julian Brandt (24/35):

Seine Nicht-Nominierung kündigte SPORT1 an, Löw vollzog sie. Er hielt Brandt aber die Tür offen, sofern dieser sich stabilisiert und Spielpraxis sammelt. In Dortmund zeigt Brandt viel zu oft nur Durchschnittsleistungen und zu wenig Einsatz in den Zweikämpfen.