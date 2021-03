Vertrag mit Ausstiegsklauseln: Ludwigsburg holt da Silva

Headcoach John Patrick hat selbst vier Jahre in Stanford studiert und verspricht sich viel vom Neuzugang: "Er ist ein interessanter und talentierter Spieler und wird uns in den kommenden Wochen helfen. Wir möchten ihm wiederum helfen, den Sprung in die NBA zu schaffen." Für Stanford kam da Silva in der abgelaufenen Saison im Schnitt auf 18,5 Punkte und 6,7 Rebounds.