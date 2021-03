Motorrad-WM weiter live bei DAZN

DAZN zeigt auch in diesem Jahr die Motorrad-WM live © FIRO/FIRO/SID

DAZN zeigt auch in diesem Jahr die Rennen der Motorrad-WM live. Vier Tage vor dem Saisonstart in Doha/Katar gab der Livestreamingdienst die Einigung über die Vertragsverlängerung bekannt. Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz können die Läufe der MotoGP, Moto2, Moto3 und MotoE bei DAZN verfolgen.