DFB: Keine weiteren Ausfälle vor Quali-Auftakt

Am Donnerstag trifft das DFB-Team auf Island © AFP/SID/INA FASSBENDER

Bundestrainer Joachim Löw hat vor dem Start in die WM-Qualifikation gegen Island am Donnerstag (20.45 Uhr im LIVETICKER) keine weiteren Ausfälle zu beklagen.

Am Abschlusstraining in der Duisburger MSV-Arena nahmen am Mittwochabend alle verbliebenen 19 Feldspieler und vier Torhüter teil.