Juve hält an Pirlo und Ronaldo fest

Juventus Turin hält trotz der jüngsten Rückschläge an Trainer Andrea Pirlo fest. Nach dem Aus im Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Porto und der Heimniederlage gegen den Provinzklub Benevento (0:1) am Sonntag hat der italienische Rekordmeister in Person von Vizepräsident Pavel Nedved dem 41-Jährigen den Rücken gestärkt.