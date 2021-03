U21-EM 2021: Ungarn - Deutschland 0:3 - Baku glänzt, Moukoko fehlt

Ganz viel Herz! So präsentiert die U21 Moukoko und Co.

Matchwinner Baku: "Das war ein Ausrufezeichen"

"Das war eines meiner schönsten Spiele, die ich bisher gemacht habe. Das hätte ich mir so nicht ausmalen können", sagte Matchwinner Baku bei ProSieben : "Das war ein Ausrufezeichen auch an die anderen. Mit dem heutigen Auftritt können wir sehr zufrieden sein."

BVB-Juwel Moukoko fehlt angeschlagen

BVB-Juwel Youssoufa Moukoko musste tatenlos zusehen . Der 16-Jährige hatte sich in der Vorbereitung eine Prellung zugezogen und setzte daher aus. Trainer Kuntz zeigte sich für den weiteren Turnierverlauf aber optimistisch. ( Die Tabellen der U21-EM )

Immer wieder angetrieben vom ehemaligen Bayern-Nachwuchsspieler Niklas Dorsch übernahm die deutsche Mannschaft von Beginn an das Kommando. Der Mittelfeldspieler von KAA Gent setzte mit einem Distanzschuss auch das erste Zeichen (13.), verfehlte aber das Ziel um einige Meter.

Deutsche U21 dominant, aber glücklos

Bei einem verunglückten Rückpass der Ungarn wäre Lukas Nmecha fast zur Stelle gewesen, Torhüter Balasz Bese packte aber vor dem Stürmer des RSC Anderlecht zu (21.). Gefährliche Strafraumszenen blieben in der Folge Mangelware.

Torhüter Finn Dahmen, dem Kuntz aufgrund seines Bauchgefühls den Vorzug vor Lennart Grill gab, blieb im ersten Durchgang beschäftigungslos. Trotz der drückenden Überlegenheit der deutschen Auswahl und 72 Prozent Ballbesitz ging es torlos in die Kabine. ( Der Kader der deutschen U21 )

Nmechas Führungstor bricht den Bann

Berisha verpasste mit einem Distanzkracher an die Latte ein Traumtor (72.), scheiterte kurz darauf aus abseitsverdächtiger Position erneut am Querbalken, aber Baku staubte ab und erzielte seinen zweiten Treffer des Abends (73.). Auch in der Schlussphase spielten die DFB-Junioren weiter nach vorne. Der eingewechselte Salih Özcan zwang Bese zu einer Glanzparade (81.).