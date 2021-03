Zwei Patzer im Kurzprogramm: Olympiaticket für Schott fast unerreichbar

Fehlstart für Nicole Schott: Die fünfmalige deutsche Meisterin hat mit einem verpatzten Kurzprogramm die erste Chance auf ein deutsches Olympiaticket bei den Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in Stockholm fast schon vergeben.

Die 24-Jährige aus Oberstdorf geht nur als 20. in die Kürentscheidung am Freitag (18.00 Uhr). Dem Schützling von Trainer Michael Huth missriet die Kombination aus dreifachem Toeloop und dreifachem Toeloop, bei der letzten Pirouette geriet sie aus dem Gleichgewicht. Sichtlich deprimiert verließ Schott die Eisfläche in der Globen-Arena.