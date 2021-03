Nationalmannschaft: Muss Löw Kimmich wieder zum Rechtsverteidiger machen?

An Joshua Kimmich führt kein Weg vorbei – nicht beim FC Bayern München und auch nicht bei der deutschen Nationalmannschaft.

Doch auf welcher Position? In beiden Mannschaften ist Kimmich im defensiven Mittelfeld gesetzt. Beim Rekordmeister heißt sein Nebenmann Leon Goretzka, im Nationalteam spielt normalerweise Toni Kroos an seiner Seite. Bei den anstehenden WM-Qualifikationsspielen wird der Real-Star aufgrund muskulärer Probleme allerdings nicht zur Verfügung stehen .

Löw denkt über Kimmich als Rechtsverteidiger nach

Sehen wir das Duo Kimmich/Kroos also auch bei der EM zusammen im Mittelfeld? Nicht unbedingt. Während Kroos weiterhin unabdingbar ist, gibt es hinter der Rolle Kimmichs ein kleines Fragezeichen. ( Spielplan und Ergebnisse der Nationalmannschaft )

Denn es ist gut möglich, dass er bei der EM auf einer Position zum Einsatz kommt, die er in der Nationalelf zuletzt bei der enttäuschenden WM 2018 in Russland innehatte. Löw hält es sich offen, Kimmich wieder als Rechtsverteidiger einzusetzen. "Ich denke darüber nach, lasse alles in meine Überlegungen einfließen", gab der Bundestrainer auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Island zu. (WM-Qualifikation: Deutschland - Island, Donnerstag ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).