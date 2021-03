Meilenstein! PUBG Mobile erreicht 1 Milliarde Downloads

Zum dritten Geburtstag gaben die Publisher von Tencent nun bekannt, dass das Game über eine Milliarde Downloads auf iOS- und Android-Geräten geknackt hat, also rein rechnerisch, etwa jeder siebte Erdbürger in Kontakt mit dem Spiel kam.

"Spieler, nun sind wir dran mit dem Level Up! PUBG Mobile hat gerade eine Milliarde Downloads

erreicht!", heißt es im dazugehörigen Twitter-Post. Kim Chang-Han, der CEO von Krafton, bedankt

sich in einer Videobotschaft bei allen Spielern, die zu diesem Meilenstein beigetragen und

geholfen haben, "Geschichte zu schreiben". Gleichzeitig verspricht er, dass der Support für das Spiel

nicht abreißen wird und dass die Entwickler weiterhin voller Leidenschaft am Spiel arbeiten, als wäre

es Tag 1.