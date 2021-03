Sammer schließt Rückkehr als Trainer "aktuell völlig aus"

Eine Rückkehr von Matthias Sammer auf die Trainerbank steht auch weiterhin nicht zur Debatte. "Ich schließe das aktuell völlig aus, will aber nicht sagen: Ich werde auf alle Zeiten nie wieder Trainer", sagte der 53-Jährige, der zurzeit als externer Berater für den Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund arbeitet, in einem Sport-Bild-Interview.

Allerdings wollte sich Europas Fußballer des Jahres von 1996 nicht endgültig festlegen: "Ich weiß nicht, welche Überraschungen und damit verbundene Empfindungen das Leben noch für mich bereithält. Vielleicht will ich in drei Jahren ein Abenteuer eingehen? Vielleicht nicht."

Große Stück hält Sammer auf BVB-Abwehrchef Mats Hummels, den er als Teamleader sogar als wichtiger als den norwegischen Top-Torjäger Erling Haaland einstuft. "Sein Abgang würde den Verein noch mehr schmerzen. Er hat die Mannschaft nicht nur stabilisiert. Mats hat auch Edin Terzic (BVB-Trainer, d.Red.) in einer schwierigen Situation in einer Art und Weise verteidigt, die mir total imponiert hat. Das ist ein Charakterzug, den wir in Zukunft ganz dringend brauchen."