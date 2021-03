DFB-Frauen testen gegen Australien und Norwegen

Frankfurt am Main (SID) - Die deutschen Fußballerinnen testen beim anstehenden Länderspiel-Doppelpack gegen Australien und Norwegen. Die hochkarätigen Gegner für die Heimspiele am 10. April (16.10 Uhr/ARD) und drei Tage später (16.00 Uhr/ZDF) in Wiesbaden verkündete der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch.