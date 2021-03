LoL: Patch 11.7 Preview - Gegen das Eis: Everfrost wird generft

Gameplay Design Director Mark "Scruffy" Yetter hat einen ersten Ausblick auf den kommenden Patch 11.7 für League of Legends gegeben. Die Nerfs und Buffs im Überblick.

Der kommende Patch 11.7 für League of Legends hat eine besondere Wirkung, da er für die anstehenden Playoffs in den Profiligen keine echte Relevanz haben wird. Allen voran in der LEC wird der Titelkampf auf 11.6 ausgetragen. Somit geht für einige Wochen eine spürbare Schere zwischen Proplay und Solo Queue auf.