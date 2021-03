Joachim Löw erwartet von Uli Hoeneß "sehr unterhaltsame" Analysen

"Es ist natürlich sehr unterhaltsam, und es kann auch inhaltlich sehr gut sein, weil der Uli Hoeneß jemand ist, der 40, 50 Jahre in diesem Top-Bereich des Fußballs arbeitet", sagte Löw auf SPORT1-Nachfrage vor dem Auftaktspiel in der WM-Qualifikation am Donnerstag (WM-Qualifikation: Deutschland - Island, Donnerstag ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) in Duisburg gegen Island.