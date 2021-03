DFB-Team: Joachim Löw spricht Klartext über Zukunft

Was macht Joachim Löw nach der EM?

Der Bundestrainer ist dann frei für den Trainermarkt, die ersten Angebote dürften bei seinem Berater bereits eingegangen sein. Laut der Bild ist der türkische Klub Fenerbahce Istanbul an einer Rückkehr Löws als Trainer interessiert. Löw trainiert den Klub, bei dem auch Mesut Özil spielt, in der Saison 1998/99.

Löw: "Bis zur EM keine Gespräche"

Der Nationaltrainer nahm auf der Pressekonferenz des DFB-Teams vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Island Stellung zu der Zeit nach der EM – und sprach Klartext: "Ich weiß nicht, was bei meinem Berater los ist. Bis zur EM will ich mit nichts konfrontiert werden. Für mich gilt voller Fokus auf die EM. Danach wird man sehen. Bis dahin werde ich keine Gespräche führen." ( WM-Qualifikation: Deutschland - Island, Donnerstag ab 20.45 Uhr im LIVETICKER ).

Im Idealfall ist die DFB-Elf bis zum 11. Juli im Turnier vertreten. Dann steigt das Finale. Zu diesem Zeitpunkt fangen die ersten Vereine bereits wieder mit der Vorbereitung auf die neue Saison an, was es für Löws Zukunft zusätzlich problematisch macht. "Ein Turnier geht in die Vorbereitung einer Klubmannschaft hinein. Der Kader steht dann ja. Es ist nicht denkbar, nach einem Turnier direkt den Schalter umzulegen und woanders anzufangen, ohne mich damit vorher beschäftigt zu haben." (Spielplan und Ergebnisse der Nationalmannschaft)