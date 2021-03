Löw: Kein neuer Job im Sommer

Joachim Löw wird nach der EM (11. Juni bis 11. Juli) keinen neuen Job annehmen. "Es ist nicht denkbar, aus einem Turnier rauszugehen und am nächsten Tag den Schalter umzulegen", sagte der scheidende Bundestrainer vor dem Start in die WM-Qualifikation am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) gegen Island in Duisburg.