Löw warnt vor Island: "Schwer zu bespielen"

Bundestrainer Joachim Löw hat vor dem Start in die WM-Qualifikation vor Auftaktgegner Island gewarnt.

Bundestrainer Joachim Löw hat vor dem Start in die WM-Qualifikation vor Auftaktgegner Island gewarnt. "Sie sind als Mannschaft schwer zu bespielen", sagte Löw vor dem Duell am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) in Duisburg: "Sie können echt gut verteidigen und spielen schnell und schnörkellos nach vorne."