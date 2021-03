DFB-Debütanten Wirtz und Musiala: "Wir teilen uns den Druck ein bisschen"

Wirtz (17) und Musiala (18) gehen ihren ersten Auftritt im Kreise der Nationalmannschaft mit großer Vorfreude und gleichzeitiger Demut an.

Die beiden Debütanten Florian Wirtz (17) und Jamal Musiala (18) gehen ihren ersten Auftritt im Kreise der Fußball-Nationalmannschaft mit großer Vorfreude und gleichzeitiger Demut an. "Wir sind natürlich schon ein bisschen im Fokus. Aber wir machen uns beide nicht so viel Druck, dass wir jetzt etwas Besonderes zeigen müssen, sondern genießen es einfach, dabei sein zu dürfen", sagte Wirtz bei DFB.de: "Und freuen uns darauf, mit so tollen Spielern zusammenzuspielen."