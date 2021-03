FC Bayern: Alphonso Davies wird Sonderbotschafter für Flüchtlinge

Alphonso Davies ist am Mittwoch zum Sonderbotschafter des Flüchtlingshilfswerkes der Vereinten Nationen (UNHCR) ernannt worden.

Davies selbst kam im November 2000 in einem Flüchtlingscamp in Ghana zur Welt.

"Alphonso Davies verkörpert die Kraft des Sports"

"Ich weiß, was es heißt, ein Flüchtling zu sein. Meine Familie musste alles hinter sich lassen in Liberia, um Sicherheit in Ghana zu finden", erzählte Davies laut dpa.