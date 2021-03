Poker, European Poker Tour (EPT): Egor Turubanov gewinnt EPT National Sochi

Egor Turubanov gewinnt das EPT National in Sochi. Beim ersten großen Live-Poker-Turnier des Jahres in Europa folgen noch weitere Höhepunkte.

EPT: Turubanov gewinnt Heads-Up

Mit Francois Najjar (Frankreich) und Vladimir Bozinovic (Serbien) schafften es dennoch zwei nicht russische Spieler an den neunköpfigen Final-Table. An diesem diesem schieden sie jedoch als Erster (Bozinovic) und Zweiter (Najjar) aus.

So blieb das EPT National fest in russischer Hand. Nach langem Kampf am Pokertisch setzte sich am Ende Egor Turubanov im Heads-UP gegen Anton Smirnov durch. Der in Tjumen lebende Freizeitspieler Turubanov gewann rund 69.650 Euro Preisgeld - so viel hatte er bisher noch nie bei einem Live-Turnier gewonnen.