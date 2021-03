Rettig-Appell wegen Terminballung: Nicht "vom realen Leben abkoppeln"

Zurzeit stehen die ersten drei WM-Qualifikationsspiele für die deutsche Nationalmannschaft gegen Island, Rumänien und Nordmazedonien bis zum 31. März auf dem Programm. "Der Spielbetrieb kann genau wie Wirtschaftsaktivitäten nicht von aktuellen Corona-Zahlen abgekoppelt werden", äußerte der langjährige Bundesliga-Manager, "warum kann man nicht den Modus der WM-Qualifikation ändern und statt Hin- und Rückspiel nur ein Spiel absolvieren, so wie es sich in der Endrunde der Champions League bewährt hat? Statt bis zum Jahresende zehn Quali-Spiele durchzuziehen, könnte man fünf freie Termine schaffen."

Rettig: Spiele komplett am Sonntag

Rettig fordert auch die Deutsche Fußball Liga (DFL) bei der Ansetzung der Spiele in der 1. und 2. Bundesliga zu mehr Flexibilität auf. "Es gibt Länderspiele am 31. März um 20.45 Uhr. Die Spieler kommen am 1. April nicht vor dem Nachmittag zurück zu ihren Vereinen. Dennoch sind am Samstag, 48 Stunden später, sieben Bundesliga-Spiele angesetzt. Warum war die Liga nicht so flexibel, den Spieltag komplett auf den Ostersonntag, teils vielleicht sogar Ostermontag zu verlegen?"