DEL rechnet nicht mit Spielverbot über Ostern: "Keinerlei Indikationen"

Tripcke verwies darauf, dass in der DEL besonders engmaschig auf Corona getestet werde. "Die Spieler müssen sich mindestens zweimal wöchentlich PCR-Tests und zusätzlich Schnelltests unterziehen", erläuterte der DEL-Chef. Die Bundesregierung hatte sich in der Nacht zu Dienstag mit den Ländern auf fünf Ruhetage über Ostern geeinigt, um die dritte Pandemiewelle zu brechen. Am Mittwoch ruderte Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer weiteren Schalte zurück. Damit war zunächst völlig offen, ob der Profisport in irgendeiner Weise betroffen sein könnte.