New York Knicks mit 5 Milliarden Dollar wertvollstes Team der NBA

Die New York Knicks brechen eine Schallmauer und sind weiterhin das wertvollste Team der NBA. Dabei liegen Erfolge lange zurück.

Die New York Knicks haben eine unfassbare Schallmauer geknackt!

Nach den Berechnungen sind die Knicks fast zehn mal so wertvoll wie noch vor zehn Jahren. Damals waren sie noch 655 Millionen Dollar wert. Das Team belegt in dem Ranking zum sechsten mal in Serie den Spitzenplatz.