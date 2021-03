Philipp Lahm: Joachim Löws Amtszeit war "sensationell"

Zehn Jahre lang, von 2006 bis 2016, seien alle Turniere erfolgreich gestaltet worden. Bedauerlich sei allerdings die "Pleite in Russland" mit dem Ausscheiden in der WM-Vorrunde. "Wir Profisportler werden nach Erfolg und Misserfolg bewertet", sagte Lahm, Turnierdirektor der EM 2024 in Deutschland. "Jetzt hat Löw der Mannschaft noch einmal einen starken Impuls gegeben mit seiner Ankündigung, nach der EM auszuscheiden. Ich wünsche mir eine erfolgreiche Europameisterschaft, damit er einen schönen Abschied bekommt."