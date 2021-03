FC Bayern ? Borussia Mönchengladbach? Florian Neuhaus gibt Hinweis

So denkt Neuhaus über Alonso

Florian Neuhaus will sich endgültig für den EM-Kader empfehlen. Das Turnier kann für ihn zur großen Bühne werden, mit Blick auf seine Zukunft scheint die Entscheidung gefallen.

Der Vertrag des 24 Jahre alten Mittelfeldspielers von Borussia Mönchengladbach läuft zwar erst 2024 aus, doch aufgrund einer Ausstiegsklausel im Bereich der 40 Millionen Euro kann er die Fohlenelf in diesem Sommer bereits vorzeitig verlassen.

Zu seinen Interessenten zählen unter anderem der FC Bayern und Topklubs in Spanien. Nach SPORT1 -Informationen ist die aktuelle Tendenz jedoch, dass der Nationalspieler (3 Länderspiele/1 Tor) auch in der kommenden Saison für die Gladbacher auflaufen wird.

Der CHECK24 Doppelpass am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Neuhaus: "Sehe Zukunft nicht so ungeklärt"

Von SPORT1 auf seine vermeintlich offene Zukunft angesprochen, sagte Neuhaus am Dienstag im Kreise der Nationalmannschaft vielsagend: "Ich bekomme es selbst mit, dass viel geschrieben und spekuliert wird. Aber daran beteilige ich mich nicht. Das ist für mich auch kein großes Thema. Meine Zukunft sehe ich ehrlicherweise nicht so ungeklärt, wie gerade angesprochen." ( WM-Qualifikation: Deutschland - Island, Donnerstag ab 20.45 Uhr im LIVETICKER ).

Was Neuhaus andeutet, meint er auch so: Gegen ein weiteres Jahr als Stammspieler in Gladbach wehrt er sich nicht! (Bundesliga: Die Tabelle)