Joshua Kimmich glaubt nicht an Hansi Flick als Löw-Nachfolger

Kimmich "opfern"? So kann Flick sein größtes Problem lösen

Joshua Kimmich vom FC Bayern glaubt nicht an einen Wechsel seines Trainers Hansi Flick zum DFB als Nachfolger von Bundestrainer Joachim Löw.

Joshua Kimmich würde gerne mal mit Cristiano Ronaldo und Lionel Messi in einem Team spielen.

Das verriet der Bayern-Star in der Sport Bild bei einer Fan-Frage. "Für mich ist es absolut beeindruckend, fast unglaublich, wie man dieses Niveau über 15 Jahre halten kann. Ich würde gerne mal sehen, was die beiden jeden Tag so machen", erklärte Kimmich.