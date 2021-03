Formel 1: Sebastian Vettel über Ziele mit Aston Martin und Mick Schumacher

"Grundsätzlich fahre ich Rennen, um zu gewinnen, dafür gehe ich am Sonntag an den Start. Ich bin nach wie vor gut genug, um Rennen zu gewinnen und um die Meisterschaft zu fahren – vorausgesetzt das Paket stimmt", erklärte Vettel im Interview mit der Sport Bild vor dem Saisonauftakt am Wochenende in Bahrain. (Formel 1: Der Große Preis von Bahrain am Sonntag ab 17 Uhr im LIVETICKER)