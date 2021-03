Am 29. Mai: Mike Tyson bestätigt Kampf gegen Evander Holyfield

Hollywood-Star spielt Tyson in Serie

Es kommt offenbar wirklich zum Duell zwischen Mike Tyson und Evander Holyfield. Tyson bestätigt in einem Gespräch den Mega-Fight.

"Der Kampf findet statt - mit mir und Holyfield", sagte Tyson am Dienstag in einer Instagram-Live-Session mit dem Lifestyle-Magazin Haute Living : "Holyfield ist ein bescheidener Mann, er ist ein Mann Gottes. Aber ich bin Gottes Mann. Ich werde erfolgreich sein - 29. Mai."

Der Fight der früheren Schwergewichts-Weltmeister würde wohl in ähnlichem Rahmen steigen wie Tysons erster Schaukampf im vergangenen November. Damals war das Duell mit Roy Jones Jr. in Los Angeles unentschieden geendet. Am Montag hatte Holyfields Lager noch mitgeteilt, dass die monatelangen Verhandlungen aufgrund unhaltbarer Forderungen Tysons ins Stocken geraten seien.