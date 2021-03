NBA: Schröders Lakers verlieren zum dritten Mal in Folge

Die Los Angeles Lakers um den deutschen Nationalspieler Dennis Schröder haben in der Basketball-Profiliga NBA auch das dritte Spiel in Serie verloren.

Die Los Angeles Lakers um den deutschen Nationalspieler Dennis Schröder haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA auch das dritte Spiel in Serie verloren. Bei den New Orleans Pelicans unterlag der Meister in Abwesenheit seiner verletzten Superstars LeBron James und Anthony Davis mit 111:128. Schröder kam als Starter auf 15 Punkte, vier Rebounds und sieben Assists - vergab jedoch auch ausreichend gute Chancen.