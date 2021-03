Amnesty International: DFB muss gegen Menschenrechtsverletzungen kämpfen

Lage in Katar: Beeko hofft auf mehr Engagement des DFB © AFP/SID

Markus N. Beeko, Generalsekretär von Amnesty International Deutschland, wünscht sich in der Diskussion um Menschenrechtsverletzungen im WM-Gastgeberland Katar mehr Engagement vom Deutschen Fußball-Bund (DFB).

Von einem Boykott der WM 2022 hält Beeko nichts. "Mehr als auf einen Boykott hoffen die Menschen, die in Katar unter den menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen leiden, auf internationale Solidarität, die das Sportereignis in die Pflicht nimmt", so Beeko.