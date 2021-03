Anzeige

NHL: Rick Goldmann erklärt die Phänomene Leon Draisaitl und Tim Stützle Wie ein zweiter NHL-Titan heranreift

Tim Stützle im SPORT1-Interview: So läuft es beim deutschen NHL-Rookie

C. Paschwitz, M. Hoffmann

Neben MVP Leon Draisaitl ist auch Tim Stützle in der NHL auf dem Weg zum "Franchise Player". SPORT1-Experte Rick Goldmann erklärt die deutschen Phänomene.

Es gibt Athleten, die solche Ausnahmeerscheinungen sind, dass sie die Wahrnehmung einer Sportart für Jahrzehnte prägen.

Boris Becker war ein solches Phänomen im deutschen Tennis, Dirk Nowitzki im deutschen Basketball, Leon Draisaitl, der erste deutsche MVP in der NHL, schien es für das deutsche Eishockey zu sein.

Bei Draisaitl muss man mit dieser Einschätzung mittlerweile etwas vorsichtiger sein. Nicht, weil der 25-Jährige selbst nachgelassen hätte - im Gegenteil. Allerdings reift in der NHL gerade noch ein zweiter deutscher Top-Spieler heran, dem ähnliches Potenzial attestiert wird: Der 19 Jahre alte Tim Stützle, von den Ottawa Senators wie Draisaitl an Position 3 gedraftet, hat sich bei dem kanadischen Team noch schneller als Leistungsträger etabliert als Draisaitl es in seiner ersten Saison bei den Edmonton Oilers geschafft hatte.

Wie ist es dazu gekommen, dass das deutsche Eishockey innerhalb kurzer Zeit gleich zwei "Franchise Players" hervorgebracht hat? Und kann Stützle - heute gegen die Calgary Flames im Einsatz (ab 22 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) - Draisaitl langfristig sogar übertrumpfen? SPORT1-Experte Rick Goldmann ordnet die bemerkenswerte Entwicklung ein - die er keineswegs für einen Zufall hält.

Deutsche Welle in der NHL kein Zufall

"Die deutsche Nachwuchs-Ausbildung hat sich in den vergangenen Jahren tatsächlich verbessert", sagt der langjährige DEL-Verteidiger, der 1996 selbst von den Ottawa Senators gedraftet worden war. Bei den deutschen Teams hat sich nach Einschätzung des 45-Jährigen ein größeres Bewusstsein entwickelt, "dass junge deutsche Spieler Qualität haben können". Und auch auf der anderen Seite des Atlantiks seien die Sinne geschärft.

"Bei den Trainern in Nordamerika ist durch Leon Draisaitl, Tim Stützle, Moritz Seider oder beispielsweise Philipp Grubauer die Aufmerksamkeit für deutsche Spieler noch größer geworden", meint Goldmann: Generell werde das deutsche Eishockey "international auch wegen der Entwicklung der deutschen Nationalmannschaft und dem Gewinn der olympischen Silbermedaille anders wahrgenommen". (Ausgewählte Spiele der NHL LIVE im Free-TV auf SPORT1)

Eine entscheidende Rolle spiele aber auch der Ehrgeiz von Spielern wie Stützle: "Die deutschen Topleute haben einen höheren Anspruch an sich selbst: Für die war frühzeitig klar, dass es in die NHL geht, dem haben sie alles untergeordnet. Wenn dein Weg so vorgezeichnet ist, wirst du dadurch auch mental anders geprägt." (Tim Stützle verrät im SPORT1-Interview kuriose Rituale)

Goldmann findet Tim Stützle "unglaublich"

Gerade in Sachen Mentalität sei der frühere Mannheimer Jungadler Stützle herausragend - und wie Draisaitl kein Spieler, wie ihn Eishockey-Deutschland alle paar Jahre produzieren könne: "Er hat einen unbändigen Willen, große mentale Stärke und ist geil auf den Wettbewerb." Hinzu komme "ein unglaubliches Offensivverständnis mit den entsprechenden technischen Fähigkeiten". Der Linkshänder spiele "unglaubliche Pässe, das alles in einer enormen Geschwindigkeit und das gepaart mit viel Selbstvertrauen."

Mit Blick darauf, dass Stützle bei Ottawa gleich in der ersten Saison Schlüsselfigur ist - anders als Draisaitl es zu diesem Zeitpunkt in Edmonton war - warnt Goldmann allerdings vor einer Überinterpretation.

"Man darf Franchises und ihre jeweiligen Situationen nicht miteinander vergleichen, dafür sind Situationen, Philosophien und Pläne oftmals zu unterschiedlich", hält er fest: "Ottawa ist eine sehr junge Mannschaft und befindet sich in einem Riesenumbruch. Die Youngster kriegen daher bewusst viel Eiszeit, und Tim nutzt diese Situation." Ottawa sei für ihn "genau die richtige Adresse zum richtigen Zeitpunkt". Und: "Vielleicht stellt sich mit diesem jungen Team in den nächsten drei, vier Jahren denn dann auch Erfolg ein." (Ergebnisse und Spielplan der NHL)

Rick Goldmann wurde 1996 von den Ottawa Senators gedraftet

Leon Draisaitl "noch kompletter"

Wird Stützle so gut wie Draisaitl, vielleicht sogar besser? Das hänge von vielen Faktoren ab, allerdings sei schon jetzt festzuhalten: "Der Umgang mit der Scheibe ist sowohl bei Stützle als auch Draisaitl von ihren Anlagen her gleich hoch ausgeprägt. Genauso die technischen Fähigkeiten und das Spielverständnis. Doch natürlich ist Leon da auf einem höheren Niveau, wenngleich Stützle Wahnsinns-Potenzial hat."

Wobei auch Draisaitl sein Niveau zuletzt noch einmal gesteigert hätte: "Er hat mit seinem Spiel noch mal eins draufgesetzt, weil er noch mehr Verantwortung übernimmt, noch kompletter spielt. Er hat allein eine Reihe erfolgreich geführt, steht für ein überragendes Überzahlspiel. Es ist immer gefährlich, wenn er auf dem Eis steht."

Leon Draisaitl gehört als MVP der vergangenen Saison zu den Topstars, Tim Stützle macht als nächstes deutsches Ausnahmetalent auf sich aufmerksam - und sie sind nicht die einzigen Exportschlager in der National Hocke League. SPORT1 stellt die deutschen NHL-Spieler der Saison 2020/21 vor © SPORT1-Grafik: Marc Tirl/Imago LEON DRAISAITL (25 Jahre/Edmonton Oilers): Der gebürtige Kölner gehört zu den absoluten NHL-Superstars - und das nicht nur aus deutscher Sicht. Draisaitl avancierte in der vergangene Saison zum Scorerkönig © Imago Als erster Deutscher ist Draisaitl dafür zum wertvollsten Spieler der NHL-Hauptrunde (MVP) erklärt worden und hat damit Geschichte geschrieben. An der Seite von Teamkollege Connor McDavid ist er kaum zu stoppen © Imago TIM STÜTZLE (19/Ottawa Senators): Der Shootingstar der vergangenen U20-Weltmeisterschaft ist gerade einmal 19 Jahre alt und schon vielgelobter Stammspieler bei seinen Senators - womit er sich schneller etabliert hat als Draisaitl in seiner Premierensaison © Imago Anzeige Stützle wurde 2020 an dritter Stelle im NHL-Draft ausgewählt, genauso früh wie Draisaitl sechs Jahre zuvor. Gemeinsam halten sie den deutschen Rekord für die früheste Auswahl eines deutschen Sportlers in einer der nordamerikanischen Profiligen © Imago THOMAS GREISS (35/Detroit Red Wings): San Jose Sharks, Phoenix Coyotes, Pittsburgh Penguins, New York Islanders und nun Detroit Red Wings - die NHL-Laufbahn von Thomas Greiss hat den Goalie schon an viele verschiedene Orte geschickt © Imago Bei den Red Wings ist der Platz zwischen den Pfosten für Greiss mit einem großen Kampf verbunden. Sein Konkurrent ist Jonathan Bernier, der es dem Deutschen nicht leicht macht, sich als Nummer eins zu etablieren © Imago PHILIPP GRUBAUER (29/Colorado Avalanche): Der Stanley-Cup-Gewinner von 2018 hat sich in Colorado den Status als Nummer eins gesichert. Der Rosenheimer ist in Denver unumstritten © Imago Anzeige Bei der Avalanche wurde Grubauer sogar bereits mit der Legende Patrick Roy verglichen und ist auf dem besten Weg, zum Topstar zu reifen © Imago DOMINIK KAHUN (25/Edmonton Oilers): Kahun hat zwei lehrreiche Jahre in der NHL hinter sich und erfuhr mit vier Wechseln am eigenen Leib, wie schnelllebig das Geschäft in der besten Eishockey-Liga der Welt ist © Imago In Edmonton ist der 25-Jährige, der seinen größten Erfolg mit dem Gewinn der Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang feierte, nun wieder mit Draisaitl vereint. Das Duo wirbelte bereits in Mannheim gemeinsam über das Eis © Imago TOBIAS RIEDER (28/Buffalo Sabres): Seit fast sieben Jahren ist Rieder in der NHL unterwegs. Vier Jahre ging er für die Arizona Coyotes auf Torejagd, anschließend wurde seine Karriere zu einem Wechsel-Wirrwarr. Seit 2018 lief er für Los Angeles, Edmonton und die Calgary Flames auf © Imago Anzeige Jetzt ist der gebürtige Landshuter in Buffalo angekommen und will mit seinen Stärken - Tempo und Unterzahlspiel - zu einer festen Größe werden © Imago NICO STURM (25/Minnesota Wild): Über die AHL in die NHL: Der 25-Jährige ist endgültig in der besten Eishockey-Liga der Welt angekommen - und wie. Im Februar gelang Sturm ausgerechnet gegen Landsmann Grubauer sein erster Doppelpack in der NHL © Imago Es folgen hoffentlich noch einige weitere Treffer von Sturm, der im Übrigen nicht mit Legende und Ex-Bundestrainer Marco Sturm verwandt ist. Sein Vertrag läuft noch bis zum Ende der Saison 2021/22 und bringt ihm insgesamt 1,45 Millionen Dollar ein © Imago MARC MICHAELIS (25/Vancouver Canucks): Der gebürtige Mannheimer feierte Anfang März sein Debüt in der NHL für die Vancouver Canucks © Imago Anzeige Vancouver verpflichtete Michaelis ungedraftet im März des vergangenen Jahres. Einen festen Platz im Kader hat der 25-Jährige noch nicht. Michaelis sieht bei den Canucks dennoch die besten Möglichkeiten, sich in der NHL zu etablieren © Imago